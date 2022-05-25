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Минфицры России лишит льгот компании, увольняющие украинских IT-специалистов

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Depositphotos

Минцифры будет лишать аккредитации IT-компании в случае получения подтверждения фактов принудительного увольнения граждан Украины.

«Минцифры России предупреждает IТ-компании, что будет лишать их аккредитации, если получит подтверждение фактов принудительного увольнения граждан Украины. Таким образом, эти компании не смогут получить льготы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Накануне РБК сообщало, что российские компании начали увольнять или переводить на более «низкие» должности IT-специалистов украинского происхождения из-за опасения «диверсий». По информации одного из источников, службы внутренней безопасности в компаниях «особо пристально следят за сотрудниками, которые сами либо их родственники являются гражданами Украины». В первую очередь речь идет о работниках имеющих доступ к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры.

Позже в Минцифры заявили, что не подтверждают информацию о массовых увольнениях украинских IT-специалистов или принудительном переводе их на другие должности.

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