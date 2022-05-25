Во Франции начали выдавать талоны на продукты из-за роста цен

Власти французских городов начали выдавать населению талоны, чтобы жители смогли купить продукты питания, сообщает телеканал France 2.

Помощь оказывается из-за роста цен на продукты и падения покупательской способности. Французским гражданам выдают талоны на 30, 20 и 5 евро.

Властям городов, которые оказывают поддержку населению, данная помощь обойдется в €37 млн. Если рост цен будет продолжаться дальше, то не исключается повторная раздача талонов.

Ранее сообщалось, что в странах Балтии и Восточной Европе наблюдается наибольший рост потребительских цен в Евросоюзе из-за энергетической зависимости от РФ. По информации Financial Times, треть стран — членов ЕС столкнулись с двузначной инфляцией. Так, сильнее всего страдает Эстония, где за год потребительские цены увеличились практически на 19%.

По данным исследования Статистического управления Дании стало известно, что рост цен на все виды продуктов и товаров в Дании побил рекорды 40-летней давности.