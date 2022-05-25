В ЦБ указали на снижение инфляционного ожидания населения до 11,5% в мае

Инфляционные ожидания населения в мае 2022 года снизились до 11,5%, что сопоставимо с показателями аналогичного периода 2021 года. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«Инфляционные ожидания населения в мае 2022 года снизились, по данным опроса ООО «инФОМ», проводимого по заказу Банка России. Медианная оценка инфляционных ожиданий составила 11,5% (-1 п. п. к апрелю), вернувшись к значениям мая предыдущего года», — отметили в регуляторе.

В ЦБ добавили, что снижение инфляционных ожиданий происходит уже два месяца подряд. Это произошло из-за укрепления рубля и позитивных ожиданий по поводу экономических перспектив России.

Регулятор добавил, что по прогнозам годовая инфляция в России составит 18-23% в текущем году. Затем она снизится до 5-7% в 2023 году и дойдет до 4% уже в 2024 году.

19 мая помощник президента России Максим Орешкин заявил, что по итогам текущего года инфляция в стране не превысит значения в 15%. Также он добавил, что укрепление рубля в настоящий момент соответствует сильному платежному балансу. По его словам, курс российской валюты в 2022 году является «абсолютно рыночным».