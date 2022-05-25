Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Татьяна Буланова объяснила, что разрушило ее отношения со свекровью 10:03
Психолог рассказала, какую музыку слушать в машине безопасно 10:00
В ЛНР заявили о взятии под контроль Тошковки 09:59
Правительство Великобритании одобрило продажу футбольного клуба «Челси»... 09:58
ЦБ назначил на 26 мая внеочередное заседание совета директоров по вопросу... 09:58
Суд ЕС восстановил неприкосновенность экс-лидера Каталонии Пучдемона 09:56
Рита Морено сыграет бабушку Вина Дизеля в «Форсаже 10» 09:52
Нападающий «Реала» Родриго: все в мадридском клубе хотели, чтобы трансфер... 09:52
Захарова заявила, что у России есть объективные причины для отказа от Болонской... 09:51
Yonhap: КНДР испытала «оборудование для детонации» в рамках... 09:44
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Молдовагаз» попросила регулятора поднять тарифы на газ в стране

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

«Молдовагаз» отправила Национальному агентству по регулированию энергетики (НАРЭ) запрос о пересмотре тарифа на газ для бытовых потребителей. Об этом в Telegram-канале написал глава компании Вадим Чебан.

«В связи с ростом закупочной цены природного газа и увеличением суммы тарифных отклонений, АО «Молдовагаз», в соответствии с действующим законодательством, обратилось в НАРЭ с запросом о пересмотре тарифов», — отметил Чебан.

24 мая спикер парламента Молдавии Игорь Гросу рассказал, что власти страны решили купить резервный объем газового топлива у «Молдовагаза», предоставив средства на погашение платежа «Газпрому». Решение о поддержке компании было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям. Как добавил Гросу, Молдавия начала прорабатывать возможности заключения договоров о поставках газа из других источников.

В середине мая президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия не должна настаивать на возвращении Молдавией долга за потребленный газ в сложный экономический период.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть