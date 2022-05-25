«Молдовагаз» попросила регулятора поднять тарифы на газ в стране

«Молдовагаз» отправила Национальному агентству по регулированию энергетики (НАРЭ) запрос о пересмотре тарифа на газ для бытовых потребителей. Об этом в Telegram-канале написал глава компании Вадим Чебан.

«В связи с ростом закупочной цены природного газа и увеличением суммы тарифных отклонений, АО «Молдовагаз», в соответствии с действующим законодательством, обратилось в НАРЭ с запросом о пересмотре тарифов», — отметил Чебан.

24 мая спикер парламента Молдавии Игорь Гросу рассказал, что власти страны решили купить резервный объем газового топлива у «Молдовагаза», предоставив средства на погашение платежа «Газпрому». Решение о поддержке компании было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям. Как добавил Гросу, Молдавия начала прорабатывать возможности заключения договоров о поставках газа из других источников.

В середине мая президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия не должна настаивать на возвращении Молдавией долга за потребленный газ в сложный экономический период.