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В Китае указали на фактического виновника мирового продовольственного кризиса

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pexels.com

Антироссийские санкции и ситуация на Украине являются основной причиной мирового продовольственного кризиса, сообщает агентство «Синьхуа».

Опрошенные европейцы переживают о том, смогут ли они питаться три раза в день — такие вопросы появляются на фоне значительного роста цен на пшеницу, кукурузу и снижения поставок этих зерновых из России и Украины.

«Цены растут каждую неделю, и ситуация становится невыносимой, потому что увеличивается стоимость буквально всего», — рассказал один из опрошенных французских фермеров.

Европейский центральный банк считает, что рост цен на продукты питания будет продолжаться, а сами цены будут стабильно оставаться высокими на протяжении всего 2022 года.

«Если мы не решим проблему с удобрениями и торговля ими не возобновится, в следующем году мир столкнется с очень серьезной проблемой снабжения», — считает главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро.

Ранее газета Financial Times отметила, что мировой экономике может грозить рецессия.

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