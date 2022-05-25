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«Известия»: российский бизнес начал первые закупки техники по параллельному импорту

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео» начала тестовые закупки и продажи товаров в рамках параллельного импорта. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя компании.

При этом ритейлер отказался от закупок электроники Apple, так как купленная в других странах техника этого производителя может не заработать в России, что представляет серьезный риск для сети.

По словам источника, сейчас ведутся переговоры с Ираном, где официально из-за санкций Apple не разрешила продажу фирменной электроники, но ее реализация не остановлена.

«В магазинах сети сейчас доступны смартфоны и гаджеты Apple. Это поставки, которые сделаны до февраля 2022 года, на большинство моделей действуют скидки и рассрочка. Мы можем удовлетворить тот спрос, который сейчас есть на рынке», — отметили в компании.

Первый замглавы ФТС Руслан Давыдов допустил, что Россия в будущем может рассмотреть возможность расширения параллельного импорта на все товары и бренды. Он добавил, что конечный потребитель не несет никаких потерь от параллельного импорта. При этом утверждения о резком росте контрафакта после его легализации неверны. То есть параллельный импорт является завозом аналогичного товара. Контрафакт же сам по себе является подделкой.

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