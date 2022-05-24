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В Минфине сказали, что не рассматривают отмену НДС на покупку алмазов физлицами

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Замминистра финансов Алексей Моисеев сказал, что ведомство не рассматривает отмену НДС (налога на добавленную стоимость) на покупку алмазов физическими лицами, пишет ТАСС.

«Отмена НДС для физлиц не рассматривается. Поскольку сейчас обсуждение продолжается, то я могу сказать, что рассматриваются инициативы для стимулирования продажи бриллиантов на внутреннем рынке», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент также не обсуждается вопрос продления льготной ипотеки в следующем году.

Накануне сообщалось, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приняла решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте с 80% до 50%. В Минфине России отметили, что решение связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.

В феврале Минфин сообщил, что экспортеры в обязательном порядке будут продавать большую часть заработанной ими валюты на внутреннем рынке (80%).

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