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Госдума приняла в I чтении проект об управлении ушедшими из России компаниями

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Госдума приняла в первом чтении законопроект «О внешней администрации по управлению организацией», предусматривающий введение внешнего управления для иностранных компаний, которые объявили об уходе из РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект коснется иностранных компаний, которые приняли решение уйти с российского рынка из-за «антироссийских настроений в Европе и США», при этом их работа существенно влияла на стабильность экономики страны.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в качестве внешней администрации такой компании решением суда может быть назначена государственная корпорация развития России (ВЭБ.РФ) или иная организация, предложенная комиссией и согласованная с главой субъекта РФ, в котором она зарегистрирована или осуществляла деятельность.

Решения по таким компаниям будет принимать межведомственная комиссия при Минэкономразвития РФ по предложениям других министерств и глав регионов.

При этом переход управления от иностранных собственников к внешнему будет назначаться только по решению суда. У собственников также останется возможность возобновить работу на территории России или продать компанию.

В законопроекте отмечается, что внешняя администрация может быть назначена на срок до 18 месяцев. Ее полномочия могут быть досрочно прекращены при обращении акционеров. Понесенные внешней администрацией расходы и ее вознаграждение предлагается возмещать за счет средств организации.

Как считают в Минэкономразвития, законопроект позволит «подхватить» компании во временное управление для сохранения важных для экономики РФ производств и рабочих мест и будет применяться только при необходимости.

Ранее сообщалось, что кабинет министров РФ намерен разрешить торговым центрам разрывать договоры аренды с западными компаниями, решившими уйти из России.

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