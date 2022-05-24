Телеканал RTVI рассказал, что на российских заводах Tetra Pak заканчивается краска

На заводах шведско-швейцарской компании-производителя упаковки Tetra Pak в России заканчивается краска. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на информацию собеседника, знакомого с производством.

По словам собеседника телеканала, предприятия перешли на режим строгой экономии. Соки, вина и другие напитки, которые российские производители упаковывают в Tetra Pak, будут продаваться в белой упаковке с минимальным количеством цветов.

Например, так уже поступил производитель соков «Сады Придонья». На прилавках продукция появляется в белой коробке с цветным изображением фруктов и логотипа.

В ближайшее время в непривычном оформлении покупатели увидят соки «Добрый» и «Моя Семья».

По словам источника RTVI, некоторые производители могут к осени вовсе отказаться от упаковки Tetra Pak и перейти на обычные пластиковые бутылки, так называемую ПЭТ-тару.

Накануне РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщило, что Tetra Pak покинет российский рынок. Позднее в тот же день представитель компании опроверг эту информацию.