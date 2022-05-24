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Швейцарский концерн Sulzer объявил о продаже бизнеса в России

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Global Look Press

Швейцарский производитель промышленного оборудования Sulzer объявил о продаже активов в РФ.

«Совет директоров сожалеет о том, что после десятилетий работы в России приходится принимать такое решение, но после тщательного изучения возможных вариантов пришел к выводу, что это наилучший вариант для всех заинтересованных сторон»,— отметили в концерне.

Sulzer решила незамедлительно провести продажу бизнеса в стране. На территории России работают 300 из 14 тыс. сотрудников концерна. У Sulzer в РФ три дочерних компании ООО «Зульцер Турбо Сервисес Рус» (производство газовых турбин), ООО «Зульцер Хемтех» (производство и поддержка оборудования для ТЭК) и АО «Зульцер насосы».

Ранее стало известно, что свой бизнес в России планирует продать американская промышленная компания Arconic, производящая легкие металлы.

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