На Украине заявили об остром дефиците гречки из-за разрыва торговых отношений с Россией

На Украине образовался серьезный дефицит гречки из-за прекращения торговых отношений с Россией. Об этом сообщается в сюжете телеканала «1+1».

«Сегодня Россия фактически закрыта для поставок гречки – мы начали ощущать большой дефицит на нашем рынке, как посевного материала, так и обычной гречки. И это приведет к резкому подорожанию», — отметил директор «Международной ассоциации гречки» Сергей Громовой.

По его словам, раньше Украина получала половину гречки из России, остальное выращивалось на территории страны. Сейчас же фермеры все чаще стали отказываться от ее выращивания из-за большой нерентабельности в пользу других культур.

Он добавил, что минимальная цена за килограмм гречки скоро вырастет до 90 гривен ($3,06). При этом сейчас ее можно купить в украинских супермаркетах не дешевле, чем за 70 гривен ($2,38).

Ранее во вторник газета The Times написала, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая займется разблокировкой поставок украинского зерна. Как сообщил источник газеты, британский дипломат согласна с идеей отправки военных кораблей для сопровождения судов из порта Одессы.