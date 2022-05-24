Финская Fennovoima отозвала заявку на лицензию по строительству АЭС «Ханхикиви-1»

Финская компания Fennovoima отозвала свою заявку на получение лицензии на строительство АЭС «Ханхикиви-1», сообщается на сайте фирмы.

«Fennovoima сосредоточена на обеспечении безопасности в краткосрочной и долгосрочной перспективе. <...> Теперь основное внимание уделяется сохранению территории Пюхяйоки (где планировалось строительство АЭС)», — отмечено в заявлении.

Некоторые работы, как информирует компания, будут завершены в ближайшие недели.

Ранее Fennovoima объявила о расторжении контракта с входящей в госкорпорацию Росатом компанией RAOS Project по строительству АЭС «Ханхикиви-1».

В Росатоме «оказались разочарованы» решением финской компании.

О ситуации более подробно рассказывала «Газета.Ru».