«Ъ»: туроператорам и агентам доверяют только 30% россиян

Аналитики исследовательской компании Ipsos установили, что при организации отдыха лишь 30% россиян доверяют туроператорам и агентам, сообщает «Коммерсантъ».

В исследовании указано, что сервисам бронирования гостиниц доверяют 38% потребителей, отелям — 41%, авиакомпаниям — 43%, сервисам онлайн-бронирования билетов — 44%, а железнодорожным перевозчикам — 55%.

Основной причиной такого недоверия, как отмечает издание, могут стать долги туроператоров перед клиентами, которые они накопили из-за пандемии коронавируса и украинского кризиса. Речь идет о сумме в 40 млрд рублей. Ростуризм пока не принимал каких-то конкретных решений по содействию клиентам, которым приходится в индивидуальном порядке контактировать с туроператорами, что вызывает недовольство потребителей.

Как рассказала «Коммерсанту» исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова, такие долги образовались из-за «обстоятельств непреодолимой силы», а реальный кризис доверия к туроператорам пока не фиксируется. А гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что на внутреннем рынке бизнес смог выплатить долги клиентам, а выездной пострадал из-за рисков банкротств крупных международных игроков, как, например, греческая Mouzenidis Travel.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников допустил, что цены на внутренний туризм вырастут на 20-30%.