Сервис аренды жилья Airbnb решил уйти с рынка Китая

Сервис онлайн-бронирования жилья Airbnb решил покинуть китайский рынок. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на источники.

Источники телеканала отметили, что руководство компании должно объявить о приостановке деятельности на территории Китая уже 24 мая. При этом Airbnb не собирается закрывать свой офис в Пекине. Работа будет перестроена так, чтобы сервис помогал снять жилье китайцам при путешествиях в другие страны.

Сервис Airbnb начал работать в Китае в 2016 году. Однако бизнес компании не смог разрастись из-за высокой конкуренции с местными предприятиями. Кроме того, у организации были проблемы из-за высоких расходов, которые еще больше выросли с началом пандемии коронавируса. В последние несколько лет китайский рынок приносил лишь 1% от всего объема выручки.

Airbnb — онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. Компания была основана в 2008 году в Сан-Франциско.

В начале апреля компания Airbnb пояснила, что приостановка деятельности на территории России и Белоруссии будет означать и то, что у жителей этих стран не будет возможности оформить бронирование через сервис. Кроме того, нельзя будет и забронировать жилье на территории России или Белоруссии.