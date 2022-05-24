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Болгария обсудит с Еврокомиссией вопрос оплаты российского газа в рублях

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РИА «Новости»

Министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что в ближайшее время власти страны проведут переговоры с Еврокомиссией (ЕК) о требовании России оплачивать газ в рублях.

«Это очень хороший вопрос, мы поднимем его на уровне Еврокомиссии. Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Если есть исключения, мы рассмотрим их и поймем, как это повлияет на всю систему», — сказал он в интервью BTV.

Николов добавил, что на данный момент ЕК дала понять, что платежи в рублях являются нарушением санкций.

Также глава ведомства призвал различать корпорации и госкомпании.

Ранее Болгария сообщила, что договорилась с США об импорте СПГ по ценам ниже, чем у «Газпрома».

В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании из «недружественных стран», чтобы приобрести российский природный газ, должны будут открыть рублевые счета в Газпромбанке.

Еврокомиссия предупредила страны — члены ЕС, что требование России об оплате поставок газа в рублях нарушает санкции, введенные Евросоюзом в отношении Москвы.

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