Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
«Ъ»: бензин в России дешевеет из-за экспортных ограничений 09:32
Антропологи открыли у шимпанзе сложный язык общения 09:31
МО опубликовало видео с работой расчетов гаубиц «Мста-Б» 09:30
Более 40% медиков заявили о сложностях с медицинской информационной системой 09:23
В Новосибирске прохожие нашли трехлетнюю девочку возле супермаркета 09:20
Почетный президент РФС Колосков попросил напомнить «Рубину» историю вылета «Спартака» 09:18
Названы неочевидные свойства свеклы 09:18
Росавиация продлила режим ограничения полетов части российских аэропортов до 31 мая 09:08
Названы пять опасных растений Подмосковья 09:03
В России начали принимать заказы на iPhone 14 задолго до презентации... 09:02
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Молдавии рассказали о покупке газа у «Молдовагаза» для погашения платежа «Газпрому»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Prime Time

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу рассказал в эфире телеканала Prime, что власти страны решили купить резервный объем газового топлива у «Молдовагаза», предоставив таким образом средства на погашение платежа «Газпрому».

«Мы создали резерв из неиспользованного в прежние месяцы газа, нам пришлось через Energocom его купить и спасти «Молдовагаз», потому что «дочка» «Газпрома» практически ничего не делает, чтобы решить проблему. Нельзя каждый раз приходить в правительство или просить людей расплатиться за газ побыстрее», — пояснил он.

Решение о поддержке компании было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям. Как добавил Гросу, «Молдовагаз» теперь сможет выплатить деньги «Газпрому», однако Молдавия начала прорабатывать возможности заключения договоров о поставках газа из других источников.

Ранее председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан рассказал, что предприятие сейчас оплачивает российский газ в евро.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть