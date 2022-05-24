Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Представитель Госдепа обсудит с коллегами в Эстонии и Латвии вопросы энергетики 04:51
Турция создаст зону безопасности у своих южных границ 04:49
В Токио начался саммит лидеров QUAD 04:46
Надаль заявил, что понимает позицию Уимблдона по недопуску россиян 04:42
Президент Колумбии Дуке приветствовал решение США включить страну в число союзников... 04:39
На Урале электропоезд раздавил легковушку 04:29
Эксперт Хлесткина: России нужно создать депозитарии семян на случай мировой... 04:27
Журналист Орлов поддержал возможный переход Дзюбы в MLS 04:26
Глава Еврокомиссии выступила против срочного отказа от российской нефти 04:23
Президент «Фенербахче» рассказал, что клуб не будет продавать Яндаша в ЦСКА 04:15
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В США хотят смягчить экологические требования к бензину из-за роста цен

Reuters: США могут смягчить экологические требования к бензину для снижения цен

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Andrew Kelly/Reuters

Власти США изучают возможность отмены некоторых экологических нормативов в отношении бензина, чтобы достичь снижения цен на топливо на внутреннем рынке, передает Reuters, ссылаясь на информированные источники.

Они указали, что экологические требования в Соединенных Штатах предписывают нефтеперерабатывающим предприятиям избегать использования недорогих компонентов при производстве летнего бензина, таких как бутан. Однако Белый дом рассматривает возможность остановки действия такого правила с целью снизить затраты на топливо.

По данным источников, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Ранее в мае сообщалось, что стоимость бензина на автозаправках в США снова обновила исторический максимум, достигнув $4,596 за один галлон (3,785 литра).

Также стало известно, что власти этой страны рассматривают возможность высвобождения из резервов дизельного топлива для уменьшения цен на топливном рынке.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть