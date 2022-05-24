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Scotsman: Великобритании грозит дефицит бутылок для пива из-за энергокризиса

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Директор одного из крупнейших в Шотландии оптовиков Dunns Food and Drinks Джули Данн сообщила, что Великобритании грозит дефицит стеклотары для пива из-за растущих цен на энергию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Scotsman.

По словам Данн, о трудностях сообщают поставщики вин и спиртных напитков со всего мира, следствием этого станет сокращение разнообразия бутылочного пива на полках Великобритании. Пока некоторые производители будут переходить на жестяные банки, чтобы обеспечить стабильность поставок, другие будут считать это обесцениванием бренда, в результате потребителей ожидают дополнительные траты на пиво, утверждает Данн.

Пиво является самым популярным алкогольным напитком в Великобритании.

Ранее генеральный директор Немецкой ассоциации пивоваров Хольгер Айхеле предупредил, что Германии грозит дефицит пивных бутылок из-за проблем с логистикой и инфляции.

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