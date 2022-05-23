В Минэке заявили о пределе укрепления курса рубля

Укрепление курса рубля достигло предельных показателей. Об этом РБК заявили в Минэкономразвития.

«По нашим оценкам, сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям», — отметили в ведомстве.

В Минэке добавили, что основную роль в процессе адаптации и укреплении курса рубля будет играть снижение ключевой ставки Центробанком.

Ранее в понедельник газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщала, что Центробанк начал покупать валюту у экспортеров через других участников рынка, добиваясь сдерживания курса рубля от неконтролируемого укрепления.

Позже Центральный Банк России опроверг информацию о покупке валюты у других участников рынка. Регулятор заявил, что эта информация не соответствует действительности.