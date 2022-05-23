Курс евро опустился ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

Евро терял 6,19%, опускаясь до 58,93 рублей, по данным на 16:22 мск. К 16:25 валюта ускорила снижение до 58,77 руб. (-6,45%). В то же время курс доллара снижался до 57,47 руб. (-4,59%).

Курс доллара расчетами «завтра» на 16.29 мск упал на 2,75 рубля, до 57,48 рубля.

20 мая на торгах доллар достиг 58 руб., евро – 59 руб. Экономист Татьяна Куликова, комментируя укрепление рубля, заявила, что «дном» курса доллара станет отметка в 48 рублей.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что в настоящее время самой выгодной валютой для россиян стал рубль. Экономист указал, что раньше считал выгодным вложения в иностранные валюты, в том числе в юани, однако сейчас, по его словам, валютные вложения не имеют смысла — стоит осваивать другие инструменты для инвестиций.