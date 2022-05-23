СМИ: Starbucks ликвидирует юрлицо в России и сокращает персонал

Американская сеть кофеен Starbucks планирует ликвидировать российское юридическое лицо «Кофе Сирена». Об этом сообщает издание Sota (Минюст РФ признал иноагентами его учредителя Александру Айнбиндер и экс-главреда Олега Еланчика) со ссылкой на источники.

Согласно имеющейся информации, компания планирует закрыть юридическое лицо, а также сократить персонал сети кофеен на территории Российской Федерации.

Поясняется, что всех работников организации сократят в течение следующих трех месяцев.

Официального сообщения, что кофейни прекращают работать в России без возможности вернуться на российский рынок, пока не поступало, однако, по данным СМИ, это произойдет в 18.00 23 мая.

Компания ООО «Кофе Сирена» была зарегистрирована в 2007 году.

В марте стало известно, что Starbucks закрывает свои кофейни в России. Тогда фирма приостановила поставки сырья в Россию и работу своих кофеен.