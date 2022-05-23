Путин заявил, что экономика России весьма достойно выдерживает санкции

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ, несмотря на санкционный удар, справляется достойно. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Российская экономика санкционный удар выдерживает, выдерживает весьма достойно», — подчеркнул Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Подтвердить, что экономика страны преодолевает ограничения, могут все основные макроэкономические показатели, добавил российский президент.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин объяснил резкий рост цен на топливо на Западе санкциями против России.

Также в Госдуме составили топ недружественных стран по количеству санкций против России. В список вошли США (1983 санкции), Канада (1402), Швейцария (1361).

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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