Песков назвал позицию Польши в отношении России по газу «оголтелой»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в компанию «Газпром» вопрос, связанный с разрывом Польшей соглашения с РФ о поставках газа. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

«Что касается транзитной стороны этого дела, я думаю, при необходимости более подробные объяснения будут готовы дать в «Газпроме», — отметил Песков.

По его словам, власти Польши в настоящий момент занимают в отношении России «оголтелую» позицию. Дальнейшее развитие отношений Москвы и Варшавы по части поставок газа предсказать затруднительно, пояснил Песков.

«Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия позицию занимают польские власти. Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать», — обратил внимание Песков.

В понедельник, 23 мая, стало известно о планах Польши разорвать соглашение на поставку газа из России. Договор между Варшавой и Москвой действовал почти 30 лет, начиная с 1993 года.