Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
РИА «Новости»: материнская компания Tetra Pak уходит из России 13:47
Эрдоган заявил об отсутствии ожидаемой поддержки Турции от союзников по НАТО 13:47
Обманутая на 99 млн рублей Рудковская обратилась в полицию 13:42
Глава Чечни Кадыров сообщил о свадьбе бойца ММА Чимаева 13:41
В Турции открылся первый в стране Музей сыра 13:39
В Перми должника по алиментам задержали на свадьбе 13:38
В Астраханской епархии отказались верить, что сбивший в Астрахани девушку... 13:37
Эрдоган заявил, что Турция не получила от НАТО должной поддержки в борьбе... 13:33
В Совфеде оценили вероятность появления обезьяньей оспы в России 13:30
Эрдоган: Турция ждет от НАТО конкретики по Швеции и Финляндии, а не... 13:29
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Песков назвал позицию Польши в отношении России по газу «оголтелой»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в компанию «Газпром» вопрос, связанный с разрывом Польшей соглашения с РФ о поставках газа. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

«Что касается транзитной стороны этого дела, я думаю, при необходимости более подробные объяснения будут готовы дать в «Газпроме», — отметил Песков.

По его словам, власти Польши в настоящий момент занимают в отношении России «оголтелую» позицию. Дальнейшее развитие отношений Москвы и Варшавы по части поставок газа предсказать затруднительно, пояснил Песков.

«Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия позицию занимают польские власти. Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать», — обратил внимание Песков.

В понедельник, 23 мая, стало известно о планах Польши разорвать соглашение на поставку газа из России. Договор между Варшавой и Москвой действовал почти 30 лет, начиная с 1993 года.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть