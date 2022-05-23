Замглавы ФТС Давыдов допустил расширение параллельного импорта на все товары и бренды

Россия в будущем может рассмотреть возможность расширения параллельного импорта на все товары и бренды. Об этом РБК заявил первый замглавы ФТС Руслан Давыдов.

«Когда внешние события немного успокоятся, я думаю, опять встанет вопрос о полном переходе на международный принцип исчерпания права (исчерпание прав интеллектуальной собственности наступает после первой продажи товара в любой стране мира, после чего товар можно перепродавать без одобрения правообладателя)», — отметил Давыдов.

По его словам, ограничения, которые накладывают права интеллектуальной собственности, можно обойти. Например, Россия защищает тысячи товарных знаков, а страны ЕАЭС защищают лишь сотни. Из-за этого некоторые поставщики могут использовать такую возможность в качестве лазейки. Речь идет о том, что в странах ЕАЭС можно растаможить товар и по каналам взаимной торговли ввезти в Россию.

Он добавил, что конечный потребитель не несет никаких потерь от параллельного импорта. При этом утверждения о резком росте контрафакта после его легализации неверны. То есть параллельный импорт является завозом аналогичного товара. Контрафакт же сам по себе является подделкой.

21 мая правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит «закрыть» вопрос ответственности бизнеса за параллельный импорт. При этом нововведение будет распространяться только на товары параллельного импорта, включенные в перечень Минпромторга.