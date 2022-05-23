Финансист Шибанов предсказал длительную устойчивость доллара после ввода цифровой валюты

После введения цифровой валюты доллар еще длительное время будет сохранять свои позиции, и переход к другим видам валют пока сложно представить. Об этом «Прайм» заявил директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «СКОЛКОВО-РЭШ» Олег Шибанов.

«Доллар является ключевым видом валюты как для привлечения международного капитала, так и для международных резервов Центральных банков, а также для международных финансовых рынков. Поэтому мгновенный переход от доллара к другим валютам, включая цифровые, сложно представить», — отметил Шибанов.

По его словам, введение цифровой валюты не является своего рода переходом, а лишь вводит новую форму валюты в дополнение к тем, которые были раньше.

Он добавил, что Китай уже тестировал цифровой юань во время Олимпиады. Теперь же его начнут широко применять в стране с 2023 года. Цифровой рубль также находится в процессе тестирования. Поэтому его широкое применение может быть начато тоже в 2023 году.

22 мая финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов посчитал, что к началу лета доллар и евро по отношению к рублю могут опуститься до значений 2015 года. Эксперт уточнил, что спрос на российские энергоресурсы сохраняется, поэтому иностранная валюта продолжает поступать на Мосбиржу, увеличивая предложение и поддержку рублю.