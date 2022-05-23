«Ведомости»: Банк России возобновил закупки валюты, чтобы удержать укрепление рубля

Центробанк начал покупать валюту у экспортеров через других участников рынка, добиваясь сдерживания курса рубля от неконтролируемого укрепления. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на источники.

В настоящий момент суть данного механизма Банка России и его роль, влияние на валютный рынок не уточняются.

ЦБ начал проводить подобную покупку валюты для того, чтобы не допустить резкого укрепления рубля. Причиной стало отсутствие сопоставимого с продаваемой экспортной выручкой спроса на валюту на рынке, отметил собеседник газеты.

Курс российской валюты после снижения в феврале начал укрепляться в связи с принятыми мерами валютного контроля, а также обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

В пятницу, 20 мая, курс доллара опустился до 61 рубля впервые с января 2020 года.

Также финансист Олег Сыроваткин дал прогноз по курсу рубля после снятия валютных ограничений.