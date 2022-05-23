Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Байден: Беспокойство по поводу обезьяньей оспы не достигает уровня COVID-19 10:33
Арестована преследовавшая актрису Софию Буш сталкерша 10:28
В Челябинской области опрокинувшийся грузовик перекрыл федеральную трассу М5 10:26
Зеленский подписал закон о конфискации активов лиц, поддерживающих спецоперацию... 10:23
Дерипаска напомнил, чем может быть опасна ядерная война 10:19
Sanofi и Pfizer отказались поставлять вакцины по старым ценам из-за валютных... 10:17
Премьер Польши выступил против мира на Украине «любой ценой» 10:13
Минздрав Германии ожидает роста заболеваемости оспой обезьян в Европе 10:10
РБК: менеджеры стали чаще покупать билет в один конец при вылете из России 10:08
«Спартак» закрыл вторую команду из-за вынужденного сокращения бюджета 10:08
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Ведомости»: Банк России возобновил закупки валюты, чтобы удержать укрепление рубля

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Центробанк начал покупать валюту у экспортеров через других участников рынка, добиваясь сдерживания курса рубля от неконтролируемого укрепления. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на источники.

В настоящий момент суть данного механизма Банка России и его роль, влияние на валютный рынок не уточняются.

ЦБ начал проводить подобную покупку валюты для того, чтобы не допустить резкого укрепления рубля. Причиной стало отсутствие сопоставимого с продаваемой экспортной выручкой спроса на валюту на рынке, отметил собеседник газеты.

Курс российской валюты после снижения в феврале начал укрепляться в связи с принятыми мерами валютного контроля, а также обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

В пятницу, 20 мая, курс доллара опустился до 61 рубля впервые с января 2020 года.

Также финансист Олег Сыроваткин дал прогноз по курсу рубля после снятия валютных ограничений.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть