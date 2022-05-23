«Известия»: россиянам стали предлагать открыть счета в офшорах на фоне санкций

Жителям России начали поступать предложения об открытии банковских счетов в офшорах в связи с введенными против страны санкциями. Об этом сообщает газета «Известия».

Также россиянам предлагается зарегистрировать бизнес в иностранных зонах для ведения дела.

Соответствующие предложения поступали компаниям на более чем 10 ресурсах.

Организациям, открывшим иностранные или офшорные счета, обещают упростить ведение внешней торговли. Еще фирмам предлагают помочь снизить расходы на налог, предоставляют возможность скрыть свои активы и многое другое.

Стоимость удаленного открытия такого счета начинается от 550 евро, а регистрации юридического лица – от 990 евро.

Среди доступных стран для ухода в офшоры фигурируют Невис, Сейшелы, а также свободные экономические зоны ОАЭ и Турции.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития России ожидает сохранения санкций до 2025 года.