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Госдума предложила конкурсный отбор внешних управляющих для иностранных компаний

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Комитет Государственной думы по защите конкуренции предложил конкурсный отбор внешних управляющих для иностранных компаний, которые приняли решение свернуть бизнес в России, сообщает «Интерфакс».

«В целях обеспечения прозрачности, эффективности и защиты конкуренции определение такой организации целесообразно осуществлять конкурентными способами (на основе конкурса). Альтернативным вариантом регулирования может стать закрытый перечень организаций, назначаемых в качестве внешней администрации, например с разграничением по отраслям экономики», — указано в заключении комитета в отношении законопроекта.

Предполагается, что одним из эффективных способов внешнего управления иностранными активами является участие российских лиц-администраторов с долей участия от 25%.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о мерах, которые принимает Россия, чтобы противодействовать санкциям.

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