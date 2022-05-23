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В Совфеде предложили 75% скидку на землю для импортозамещения

В Совфеде планируют продавать землю за 25% от ее стоимости для импортозамещающего бизнеса

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал проект постановления правительства, который позволит инвесторам приобретать без торгов земельные участки за 25% от их кадастровой стоимости, при условии, что на них будет развернута деятельность по импортозамещению. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на копию документа, направленного для оценки премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В документе отмечается, что цена земельного участка будет определяться в размере 25% от его кадастровой стоимости при продаже с целью размещения промышленных объектов, сооружений или помещений в них при условии, что фактически будет использоваться не менее 70% площади, на которой расположены здания, сооружения, созданные в результате реализации стратегического инвестиционного проекта.

«Также это касается продажи земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений при условии, что объекты используются в целях организации производства, направленного на импортозамещение», — говорится в проекте постановления.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» и Минпромторг России подготовили план, в соответствии с которым предприятия госкорпорации будут изготавливать комплектующие для отечественной промышленности по программе импортозамещения.

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