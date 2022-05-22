Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Сочи произошло землетрясение 10:26
В ЕЦБ заявили о необходимости регулировать криптовалюты 10:21
Росгвардия сообщила, что уничтожила опорный пункт ВСУ в ЛНР 10:18
Пенсионерам назвали условие для получения дополнительных 10 тысяч рублей 10:12
В Ставропольском крае трое детей отравились средством для прочистки труб 10:11
Apple отказалась от одного из основных поставщиков экранов для iPhone 14 10:06
Врач предупредила о смертельной опасности недосыпа 10:00
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения позиции ВСУ вертолетами Ка-52 09:57
Арестович объяснил слова Зеленского о 700 тыс. воюющих украинцах 09:57
В Уральской школе прозвучал последний звонок для единственной выпускницы 09:50
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Газовые хранилища Польши заполнены на 90%

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Wojciech Kardas/Agencja Gazeta/Reuters

Польша заполнила свои газовые хранилища до 90,25%. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

На 19 мая 2022 года подземные хранилища газа (ПХГ) Польши заполнены на 90,25% и в них находится более 3,18 млрд кубометров газа. Этот показатель в два раза выше аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, загрузка мощностей сжиженного природного газа (СПГ) также выросла и уже скоро достигнет 100%.

16 мая депутат от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Збигнев Кузьмюк заявил, что решение Еврокомиссии (ЕК) об оплате поставок газа из России в рублях является скандалом и направлено на укрепление рубля.

До этого министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что страна готова отказаться от использования польского участка трубопровода «Ямал – Европа». По ее словам, польские газовые хранилища заполнены на 85%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть