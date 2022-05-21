На Украине призвали Японию передать Киеву замороженные активы России

Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью японской газете Nikkei призвал передать все замороженные в Японии российские активы Киеву.

По его словам, эти средства помогли бы восстановить Украину.

Отмечается, что речь идет как о замороженных Банком Японии средствах Центрального банка России, так и о замороженных активах частных лиц. Марченко заявил, что Киев продолжит обсуждать этот вопрос со странами «Большой семерки» (G7).

Объем хранящихся в Банке Японии золотовалютных резервов Российской Федерации оценивается в Токио в $33 млрд (около 4 трлн иен) или 6% от их общего объема. Япония заморозила российские активы после введения санкций в отношении РФ.

По данным Nikkei, вопрос о возможности изъятия средств РФ будет обсуждаться на предстоящем саммите G7 в июне.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил государствам-партнерам заключить многосторонний договор, предусматривающий конфискацию активов России за рубежом и их передачу «всем пострадавшим от российской агрессии».

При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал существование проблем, препятствующих получению украинскими властями доступа к замороженным за рубежом активам России, и заявил о стремлении создать «легитимный международный механизм» для достижения этой цели.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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