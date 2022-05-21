Сенатор Клишас заявил, что выплаты по решениям ЕСПЧ будут осуществляться только в рублях

Сенатор Андрей Клишас сообщил, что выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) начнут осуществлять исключительно в рублях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Данную поправку предлагается внести к законопроекту, который устанавливает, что постановления ЕСПЧ, принятые после 16 марта 2022 года, не подлежат исполнению на территории Российской Федерации. Нововведение планируется рассмотреть во втором чтении.

Клишас уточнил, что будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах (США, Австралия, ряд стран Евросоюза, Южная Корея и др.).

Законопроект был принят Государственной думой в первом чтении 18 мая. Согласно документу, предельный срок исполнения Россией постановлений ЕСПЧ основан на дате принятия комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства РФ в организации.

При этом законопроект предусматривает, что до 1 января 2023 года Генпрокуратура Российской Федерации может осуществлять выплату денежной компенсации гражданам по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 года.

23 марта Европейский суд по правам человека в Страсбурге объявил, что Россия перестанет быть стороной конвенции с 16 сентября 2022 года. До этого комитет министров Совета Европы принял решение об исключении РФ из состава организации.