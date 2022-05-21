Создатель криптовалюты Ethereum перестал быть миллиардером

Создатель блокчейн-платформы Ethereum и одноименной криптовалюты Виталик Бутерин заявил, что он больше не является миллиардером. Об этом он написал в Twitter в комментарии к публикации о недавней активности основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска и основателя Amazon Джеффа Безоса в этой социальной сети.

«Кстати, я больше не миллиардер», — говорится в посте Бутерина.

При этом создатель Ethereum не объяснил, почему он больше не является таковым.

Ранее сообщалось, что Бутерин получил гражданство Черногории.

До этого стало известно, что он сжег $6,5 млрд токенов Shiba Inu, которые хранились на его кошельке, путем их отправки на несуществующий адрес.