Мишустин заявил, что санкции бьют по Западу бумерангом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что санкции со стороны стран Запада ставят мир на грань масштабного кризиса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Недружественные страны не скрывают намерений парализовать внешнеторговые связи с Россией, нанести максимальный ущерб экономическому и социальному развитию», — отметил глава Кабмина.

По его словам, новые ограничения против РФ в силу специфики только «бумерангом бьют по Западу».

«С точки зрения международного права санкции полностью нелегитимны, они нарушают торговые и инвестиционные связи...», — подчеркнул Мишустин.

Как отметил Мишустин, цель санкций в том, чтобы ограничить национальный суверенитет РФ, а также разрушить основы государства.

Среди других причин для введения санкций против Москвы премьер назвал «сохранение иллюзии доминирования США и коллективного Запада в глобальной политике и экономике».

Западные страны пытаются «подчинить своей воле тех, кто не согласен с такими претензиями на гегемонию», заключил Мишустин во время заседания совета глав правительств стран СНГ.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что санкции против России могут действовать десятилетиями.