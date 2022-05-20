Песков заявил, что Россия не станет бесплатно поставлять газ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не станет бесплатно поставлять газ в страны, не ставшие переходить на оплату в рублях. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

«Очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет», — обратил внимание Песков.

Также пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в Кремле не знают о всех компаниях, ранее сотрудничавших с «Газпромом».

«Мы не имеем информации о всех компаниях, с которыми контракты заключены у «Газпрома». Это не наша прерогатива», — добавил он.

Как заключил Песков, наиболее корректным будет обращение в «Газпром» по дальнейшим деталям и поставкам газовых ресурсов.

Ранее «Газпром» объявил о запрете на транзит газа через Польшу из-за санкций РФ.

Также в Кремле рассказывали подробности о санкциях России против дочек «Газпрома» в Европе.