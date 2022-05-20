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Доллар упал ниже 58 рублей, евро — ниже 60 рублей

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Курс доллара на валютных торгах Московской биржи, проходящих 20 мая, опустился ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По информации Мосбиржи, курс евро после открытия опустился ниже 60 рублей впервые с апреля 2017 года.

Согласно значениям на 11.00 мск, курс американской валюты терял 6,7% и снижался до 57,76 рублей.

По данным на 11:00 мск, курс доллара терял 6,7%, опускаясь до 57,76 руб. Курс евро опускался до 59,79 рублей (-7,15%).

Ранее аналитик Олег Сыроваткин заявил, что доллар может достичь 80 рублей после снятия валютных ограничений.

Также известно, что Центробанк разрешил банкам с 20 мая продавать гражданам без ограничений любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро.

В России до 9 сентября действует особый порядок операций с наличными. Как считают эксперты, временный порядок обращения с валютой связан с дефицитом наличных.

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