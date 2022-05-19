ЦБ разрешил банкам продавать без ограничений любую валюту, кроме долларов и евро

ЦБ РФ разрешил банкам с 20 мая продавать гражданам без ограничений любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро, сообщает пресс-служба регулятора.

В Центробанке отметили, что действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются: до 9 сентября граждане смогут приобрести только те доллары США и евро, которые поступили в кассы кредитных организаций с 9 апреля. До этого ограничения распространялись на всю наличную валюту.

«Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот», — пояснили в ЦБ.

Ранее Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой, возобновив возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, поступившую в их кассы с 9 апреля, и разрешив гражданам с открытыми валютными счетами получить наличными не только доллары, но и евро.

Особый порядок операций с наличными действует с 9 марта по 9 сентября. По словам экспертов, временный порядок обращения с валютой связан с дефицитом наличных в стране на фоне антироссийских санкций ЕС и США из-за операции на Украине и для устранения спекулятивных настроений на валютном рынке.