X5 Group начала переводить расчеты за импортные поставки в национальные валюты

Российская рознично-торговая компания X5 Group начала переводить расчеты за поставки из-за рубежа в национальные валюты вместо долларов и евро. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

«С рядом поставщиков из Китая, Турции, а также стран СНГ и стран, входящих в ЕАЭС, расчеты уже переведены из долларов и евро на национальные валюты или рубли», — сказали в компании.

В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день X5 Import — отделение компании, которое развивает собственный импорт товаров — анализирует, возможна ли оплата импортных поставок в рублях, китайских юанях, турецких лирах, индийских рупиях и в некоторых других валютах.

X5 Group управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», дискаунтером «Чижик». Кроме того, ретейлер владеет цифровыми бизнесами «Vprok.ru Перекресток», службой доставки почтовых отправлений 5Post, «Около» и медиаплатформой Food.ru.

В начале марта сообщалось, что магазины Х5 Group ограничат объемы закупок некоторых товаров для граждан из-за всплеска спроса.