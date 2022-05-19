Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Китайцы сделали дрон, способный летать, плавать и присасываться к предметам 16:33
X5 Group начала переводить расчеты за импортные поставки в национальные валюты 16:31
На мультконцерте «Маша и Медведь» выступит симфонический оркестр 16:25
Тюменский восьмиклассник втайне купил «Жигули» и сбил ребенка 16:24
ВСУ вынуждены использовать противотанковые пушки 1944 года 16:24
Москва потребовала от Словении сократить число дипперсонала 16:21
Матч чемпионата мира — 2022 по хоккею перенесли из-за пожара на арене 16:18
Кучера призвал Шукшину извиниться за фейк об Агутине 16:16
Названа дата премьеры фильма о Басте с участием Урганта и Хабенского 16:16
Против Януковича возбудили еще одно уголовное дело 16:11
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

ФТС за январь-апрель перевела в пользу бюджета 2,566 трлн рублей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Pexels

Федеральная таможенная служба (ФТС) России за первые четыре месяца 2022 года перечислила в федеральный бюджет 2,566 трлн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы организации.

«За четыре месяца 2022 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 2 566 млрд рублей», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе ФТС отметили, что показатель на 27,6% превышает прогнозное задание.

В сравнении с аналогичным показателем 2021 года перечисления службы в бюджет увеличились на 34%. В январе-апреле 2021 года ведомство перевело 1 трлн 920,4 млрд рублей.

Как уточняет пресс-служба организации, за апрель 2022 года в бюджет перечислили 582 млрд руб. Это на 1,4% ниже, чем в апреле 2021 года. Тогда перевели 590,5 млрд руб.

На прошлой неделе в пресс-службе ФТС сообщили, что в Россию перестали завозить санкционные продукты питания: с февраля по апрель 2022 года Федеральная таможенная служба зафиксировала прекращение поступления их в страну. В ФТС отметили, что был перекрыт основной канал ввоза санкционной продукции в Россию: главным образом, она завозилась в страну из Белоруссии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть