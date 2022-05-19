ФТС за январь-апрель перевела в пользу бюджета 2,566 трлн рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) России за первые четыре месяца 2022 года перечислила в федеральный бюджет 2,566 трлн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы организации.

«За четыре месяца 2022 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 2 566 млрд рублей», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе ФТС отметили, что показатель на 27,6% превышает прогнозное задание.

В сравнении с аналогичным показателем 2021 года перечисления службы в бюджет увеличились на 34%. В январе-апреле 2021 года ведомство перевело 1 трлн 920,4 млрд рублей.

Как уточняет пресс-служба организации, за апрель 2022 года в бюджет перечислили 582 млрд руб. Это на 1,4% ниже, чем в апреле 2021 года. Тогда перевели 590,5 млрд руб.

На прошлой неделе в пресс-службе ФТС сообщили, что в Россию перестали завозить санкционные продукты питания: с февраля по апрель 2022 года Федеральная таможенная служба зафиксировала прекращение поступления их в страну. В ФТС отметили, что был перекрыт основной канал ввоза санкционной продукции в Россию: главным образом, она завозилась в страну из Белоруссии.