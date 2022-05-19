Песков признал, что в нынешних условиях надежд на запуск «Северного потока — 2» нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает опрометчивой надежду на запуск «Северного потока — 2».

«В нынешних условиях было бы опрометчиво и бесперспективно возлагать надежды на это, учитывая такую недальновидную позицию наших партеров по проекту, прежде всего Германии. Тем не менее инфраструктура этого проекта готова», — сказал он на брифинге.

Представитель Кремля добавил, что газопровод какое-то время пролежит на дне моря в рабочем состоянии.

«И это будет тот самый проект, в котором Европа будет нуждаться, что бы она ни говорила. А дальше — посмотрим. Сейчас — никаких надежд», — заключил он.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшее время «Северный поток — 2» вряд ли будет запущен. По его словам, проект был заморожен «по политическим мотивам».

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Согласно газовой директиве Евросоюза, труба должна была частично заполняться альтернативным поставщиком или ее участок на территории Евросоюза должен был принадлежать сторонней компании. Таким образом, владельцем и оператором немецкой части «Северного потока — 2» должна была стать немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG.