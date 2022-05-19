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На Украине арестовали активы России и Белоруссии на сумму более $1 млрд

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Markus Schreiber/AP

Власти Украины арестовали активы России и Белоруссии на общую сумму более $1 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Вести».

Директор украинского Бюро экономической безопасности Вадим Мельник заявил, что эти активы не должны работать на «страну-агрессора», они должны принадлежать Украине и приносить пользу государству.

По его словам, наложение ареста на российские и белорусские активы было обеспечено экономическим бюро.

Речь идет о 100% корпоративных правах и активах горно-обогатительного комбината, осуществляющего добычу титаносодержащего сырья, а также о 17 800 вагонах стоимостью порядка $507,7 млн.

Также под арест попали спецтехника на сумму около $7,4 млн и активы одного из финансовых учреждений на $419,7 млн.

Ранее сообщалось, что прокуратура Киева арестовала корпоративные счета импортера белорусской техники «МАЗ», а также конфисковала партию грузовых автомобилей.

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