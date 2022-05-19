Орешкин предрек глобальный голод к концу 2022 года

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что мир столкнется с голодом к конце 2022 году. Об этом он сказал на просветительском марафоне «Новые горизонты» российского общества «Знание», передает РИА «Новости».

По его словам, важно, чтобы Россия не пострадала от этого глобального голода.

«США пытаются вывести запасы зерна с Украины, это обрекает не только Украину на гуманитарную катастрофу, но и мир на голод», — высказал мнение Орешкин.

По его словам РФ начала готовиться к глобальному голоду еще в конце 2021 года.

Ранее министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что с конца апреля из Украины было вывезено 240 тыс. тонн зерна.

19 мая на Украине заявили о критической ситуации с будущим урожаем.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский на министерской конференции по продовольственной безопасности заявил, что урожай в 2022 году будет в два раза меньше, чем в прошлом году. Он считает, что цены на пшеницу действительно могут вырасти до $700 за тонну, а посевная озимыми находится под угрозой, как и последующие посевные на Украине.