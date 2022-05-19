Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Волочкову заподозрили в романе с таксистом из Азербайджана 13:42
Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев заявил, что испытывает «испанский стыд» за молодежь 13:42
Пригожин призвал мировых звезд вступить в Российскую музыкальную ассоциацию 13:40
Суд заочно арестовал трех соратников Навального 13:39
Лукашенко пообещал России и Белоруссии «свои мерседесы» 13:37
В МИД РФ назвали условия для возращения за стол переговоров с Украиной 13:29
Том Круз объяснил, почему сам выполняет все каскадерские трюки 13:27
В Минобороны заявили, что не считают «Z» и «V» воинскими символами 13:23
В московских ТЦ начали закрывать кинотеатры 13:23
Ученые описали возможный вред экологии от ракет Falcon 9 Илона Маска 13:22
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Великобритания включила в санкционный список компании «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Великобритания вводит новые санкции против российских авиакомпаний, среди которых «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии». Об этом сообщает ТАСС.

Из обновленной версии документа, появившейся на сайте британского правительства, следует, что вводимые ограничения включают в себя заморозку активов трех компаний.

«ПАО «Аэрофлот» является крупнейшей авиакомпанией в России. Она получает выгоду от российского правительства и оказывает ему поддержку, осуществляя деятельность в стратегически важной сфере транспорта», — пояснили британские власти мотивировочной части решения.

В настоящий момент другие подробности, связанные с санкциями против авиакомпаний РФ, не приводятся.

Ранее в Европарламенте заявляли, что авиакомпании Евросоюза серьезно пострадали от антироссийских санкций.

Также известно, что авиакомпаниям России выделят субсидии для «смягчения негативного влияния санкций».

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть