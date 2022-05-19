Великобритания включила в санкционный список компании «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии»

Великобритания вводит новые санкции против российских авиакомпаний, среди которых «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии». Об этом сообщает ТАСС.

Из обновленной версии документа, появившейся на сайте британского правительства, следует, что вводимые ограничения включают в себя заморозку активов трех компаний.

«ПАО «Аэрофлот» является крупнейшей авиакомпанией в России. Она получает выгоду от российского правительства и оказывает ему поддержку, осуществляя деятельность в стратегически важной сфере транспорта», — пояснили британские власти мотивировочной части решения.

В настоящий момент другие подробности, связанные с санкциями против авиакомпаний РФ, не приводятся.

Ранее в Европарламенте заявляли, что авиакомпании Евросоюза серьезно пострадали от антироссийских санкций.

Также известно, что авиакомпаниям России выделят субсидии для «смягчения негативного влияния санкций».