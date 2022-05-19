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Новак заявил, что почти половина покупателей газа из России открыли счета в «Газпромбанке»

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Почти половина из 54 покупателей российского газа уже открыли счета для оплаты в рублях. Об этом во время выступления на марафоне «Новые горизонты» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«У нас около 54 компаний, которые имеют договоры с »Газпром экспортом», есть крупные, есть средние и маленькие компании. По моим данным, около половины из этого количества уже открыли в нашем уполномоченном «Газпромбанке» специальные счета», — отметил Новак.

Он добавил, что были открыты как валютные, так и рублевые счета. Это необходимо для обеспечения поступлений валютной выручки, а также конвертацию в рубли ради оплаты газа.

По его словам, окончательный список согласившихся и отказавшихся покупателей будет известен в ближайшие дни. При этом мера, благодаря которой ввели оплату газа в рублях, стала вынужденной. Это необходимо было сделать ради сохранения выручки от экспорта.

17 мая итальянская нефтегазовая компания Eni уведомила в пресс-релизе о начале процедуры открытия двух счетов в «Газпромбанке». Подчеркивается, что фирма не собирается принимать какие-либо изменения в уже действующем договоре. В частности, оплата за топливо будет производиться в евро, а в течение 48 часов деньги конвертируют в рубли без вмешательства со стороны Центробанка РФ.

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