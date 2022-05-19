РБК: ЦБ стал чаще внепланово проверять банки на фоне валютных ограничений

Банк России стал чаще приходить в кредитные организации с проверками, количество проведенных инспекций достигло максимума с первого квартала 2020 года, пишет РБК.

Из статистики регулятора следует, что за неполный второй квартал с 1 апреля по 17 мая было завершено 18 тематических проверок кредитных организаций. В первом квартале этого года число проверок составило восемь, а в четвертом квартале 2021 — 13.

По словам представителя ЦБ, в настоящее время регулятор снизил нагрузку на участников рынка и отказался от проведения плановых проверок в пользу неплановых.

«При наличии надзорной необходимости Банк России проводит внеплановые проверки, в том числе по вопросам соблюдения кредитными организациями ограничительных мер на валютные операции», — пояснил он.

Представители банковского сектора также подтверждают возросшую надзорную активность регулятора по этому вопросу. По словам одного из них, в кредитные организации приходят по два-три человека и просят предоставить им доступ в операционную систему, изучают данные и дают заключение. Процесс занимает около недели, а при обычной проверке на месте могут работать 20–30 человек от трех месяцев и больше.

В основном инспекторы интересуются, насколько корректно участник рынка соблюдает введенные весной ограничения на выдачу наличной валюты и валютные переводы.

Управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что проверки ЦБ также могут касаться вопросов комплаенса и борьбы с выводом капитала за рубеж, а также импортозамещения иностранного программного обеспечения. Кроме того, он допускает, что до конца года инспекционная активность регулятора продолжит расти из-за санкций и контрмер и из-за растущей активности в части сделок M&A.

Ранее сообщалось, что ЦБ увеличил в пять раз лимит на перевод денег за рубеж.