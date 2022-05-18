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Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара работает с ООН по проходу украинских судов с зерном

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Александр Щербак/РИА «Новости»

Руководитель Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара работает с Организацией Объединенных Наций (ООН) по безопасному проходу украинских судов с зерном, а также по созданию контактной группы по гуманитарным вопросам по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы поддерживаем усилия генерального секретаря ООН создать гуманитарные коридоры для обеспечения продовольственной безопасности. Вместе с ООН мы работаем над обеспечением безопасного прохода украинских судов с зерном», — заявил Чавушоглу.

Он добавил, что также ведется работа по формированию контактной группы по данным гуманитарным вопросам.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир не сможет разрешить продовольственный кризис без удобрений из России и зерна с Украины.

До этого сообщалось, что Гутерриш ведет переговоры о возвращении российских и белорусских калийных удобрений на мировые рынки в обмен на возобновление зернового экспорта из украинских портов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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