Военная операция РФ на Украине. День 84-й

Мандат ОДКБ не предусматривает возможность использования коллективных сил в ходе спецоперации на Украине, заявил РИА Новости источник в МИД России.
❗️Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 25 мая, сообщила Росавиация — РИА.
Санкционное давление на Россию заставило иностранные нефтесервисные компании задуматься о пересмотре своего бизнеса в России или вовсе об уходе с рынка. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.
Купить нижнее место в купе на поезде в Крым практически невозможно, пишет TourDom.ru.
США, скорее всего, не будет продлевать лицензию России, по которой страна может обслуживать суверенный долг в долларах. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
В агентстве отметили, что лицензия, которая разрешает переводы, необходимые для получения платежей по ценным бумагам России, закончится 25 мая. При этом уже через два дня РФ должна будет расплатиться по двум еврооблигациям.
Правительство Украины приостановило государственное регулирование цен на моторное топливо. Об этом сообщает «Укравтопром».
По данным издания, с операторами рынка в стране достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива, которые продаются на АЗС.
Заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что потрясения для глобальной экономики еще не закончились. По ее словам, экономические трудности связаны с продолжающейся пандемией коронавируса, событиями на Украине и замедлением экономического роста в Китае, передает ТАСС.
Евросоюз желает привлечь €20 млрд за счет продажи дополнительных квот на выбросы углерода, чтобы профинансировать уменьшение зависимости от российских энергоресурсов, пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.
Фонд гимнастической этики (GEF) отобрал бронзовую медаль, оштрафовал и дисквалифицировал на один год российского гимнаста, чемпиона России среди юниоров 2019 года Ивана Куляка.
Спортсмен вышел на награждение призеров турнира в Дохе с нарисованным символом «Z» на груди. Сообщается, что Куляк нарушил Устав, Дисциплинарный кодекс, Кодекс этики, Кодекс поведения и Технический регламент GEF.
Deutsche Bank перестал работать с рядом крупных российских банков, закрыв им корреспондентские счета, пишет РБК.
Простой из-за отсутствия комплектующих изделий вводится на «Автовазе» с 23 по 27 мая, сообщили в соцсетях группы профсоюзной организации предприятия — ТАСС.
Встреча представителей ООН, России, Турции и Украины в рамках контактной группы по гуманитарным вопросам может состояться в ближайшие дни, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу — ТАСС.
Очередная колонна МЧС РФ доставила на Украину, в ДНР и ЛНР 800 тонн гуманитарных грузов, сообщили в пресс-службе министерства — ТАСС.
Россия обсуждает вопрос поставок своих калийных удобрений и вывоза украинского зерна, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Панкин.
Австралия ввела санкции против ряда российских журналистов, госслужащих и организаций, сообщили в МВД — ТАСС.
Ракетный фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11356 может стать флагманом Черноморского флота России после гибели крейсера «Москва», сообщил источник ТАСС.
Подразделения ВCУ за прошедшие сутки три раза обстреляли территорию ЛНР с применением тяжелой артиллерии, утверждают в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Со стороны ВСУ зафиксировано три обстрела по населенному пункту Первомайск», — говорится в сообщении. Для обстрелов украинская армия применяла артиллерийские орудия калибра 152 и 122 мм, выпустив 20 снарядов. В результате поврежден жилой дом, передает ТАСС.
Евросоюз намерен рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, подпавших под его санкции, для восстановления Украины — Bloomberg.
Страны — участницы НАТО не могут прийти к компромиссу по поводу масштабов расширения военного присутствия альянса в Восточной Европе в связи с проводимой Россией спецоперацией на Украине, пишет The Washington Post.
Украина оказалась крупнейшим в мире получателем военной помощи со стороны США, опередив в этом списке Израиль и Египет, пишет The Washington Post.
Согласно оценкам газеты, Соединенные Штаты с 2014 по 2021 годы направили Киеву военную помощь в размере около $2,7 млрд. При этом только с начала специальной военной операции России на Украине объем этой помощи составил $3,8 млрд.
Как указало издание, рассматриваемый новый пакет помощи на $40,1 млрд содержит порядка $20 млрд на сферу обороны.
Греческая оппозиция осудила премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса за героизацию боевиков, укрывшихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе — ТАСС.
Власти Канады в связи с ситуацией на Украине приняли решение запретить въезд на свою территорию примерно для 1 тыс. граждан России, в том числе президента Владимира Путина, в отношении которых ранее были введены канадские санкции.