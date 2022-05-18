США намерены выделить еще $300 млн на борьбу с продовольственным кризисом в мире

Соединенные Штаты планируют дополнительно выделить $300 млн на борьбу с продовольственным кризисом в мире. Заявление об этом распространила пресс-служба Госдепартамента, пишут ТАСС и РИА «Новости».

Отмечается, что заявление о выделении денег должны сделать на министерской конференции в ООН по глобальной продовольственной безопасности.

В таком случае объем выделенных средств со стороны США для борьбы с кризисом продовольствия станет равен $2,6 млрд. С 24 февраля страна направила около $2,3 млрд на оказание гуманитарной продовольственной поддержки.

В апреле сообщалось, что в марте 2022 года мировые цены на базовые продовольственные товары выросли сразу на 12,6%, достигнув самого высокого уровня как минимум с 1990 года. За месяц растительные масла подскочили в цене на 23,2%, а зерно подорожало на 17,1%.

Ранее 18 мая официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что кризисные явления, отмечаемые на мировом продовольственном рынке, связаны прежде всего с ошибками экономической и аграрной политики западных стран.