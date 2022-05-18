«Аэрофлот» заявил о прекращении продажи авиабилетов в города юга РФ

До 30 июня компания «Аэрофлот» прекращает продажу авиабилетов в ряд южных городов РФ, сообщает ТАСС.

Причина такого шага — временные ограничения на полеты в аэропорты на юге страны.

«С учетом уже проданных авиабилетов по маршрутам Москва — Ростов-на-Дону/Краснодар/Анапа/Геленджик/Белгород/Воронеж/Симферополь «Аэрофлот» сохраняет на указанный период то количество рейсов и емкостей, которое позволит перевезти пассажиров с уже приобретенными билетами в случае открытия южных аэропортов для приема самолетов», — отметила пресс-служба авиакомпании.

Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в перечисленные южные города России аннулируются. Компания информировала, что по вопросам возврата денег или переоформления билетов нужно обращаться по месту покупки билета.

Кроме того, «Аэрофлот» намерен «увеличить предложение» по низким тарифам в другие «востребованные направления»: упомянутый Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Махачкала, Казань, Самара, Екатеринбург, Пермь, Волгоград, Омск, Уфа, Хабаровск, Владивосток. В эти города увеличится предложение и в случае вылета из Санкт-Петербурга.

В случае снятия запрета, «Аэрофлот» выразил готовность «в кратчайшие сроки» восстановить рейсы и перевезти пассажиров.

Ранее Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России до 25 мая текущего года.

Остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.