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В России облегчат ритейлу покупку долей в контролируемых ранее из-за рубежа компаниях

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Правительство упростило для торговых сетей покупку долей в компаниях, которые ранее принадлежали зарубежным собственникам. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

«Планируем облегчить покупку торговыми сетями долей в тех компаниях, которые ранее контролировались иностранными собственниками», — сказал председатель правительства на заседании президиума комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Глава кабинета министров напомнил о действии ограничений, в соответствии с которыми одна сеть может владеть долей не более 25% на определенной территории. Ограничение снимут до начала 2023 года.

В правительстве выразили надежду, что мера упростит и ускорит заключение сделок с собственностью, а также поддержит предпринимателей.

Ранее 18 мая Мишустин сообщил, что правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной и семейной ипотеки до 30 и 15 млн руб. соответственно.

Сейчас действует льготная ипотека для покупки жилья в новостройке, земельного участка или строительства собственного дома в 9% и на сумму от 6 до 12 млн руб. в зависимости от региона.

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